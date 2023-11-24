هجمات جديدة على القوات الأمريكية في العراق وسوريا

قال مسؤول عسكري أمريكي إن قوات بلاده تعرضت للهجوم أربع مرات في العراق وسوريا يوم الخميس بصواريخ وطائرات مسيرة مسلحة، لكن لم تقع إصابات أو أضرار في البنية التحتية.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم نشر هويته، أن القوات الأمريكية والدولية هوجمت في موقعين بشمال شرق سوريا باستخدام عدة صواريخ وطائرة مسيرة انتحارية.

وفي العراق، تم إطلاق عدة طائرات مسيرة انتحارية على قاعدة عين الأسد الجوية غربي بغداد، كما أُطلقت طائرة مسيرة على قاعدة تضم قوات أمريكية بالقرب من مطار أربيل في شمال العراق.