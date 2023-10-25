أنصار مليشيات عراقية يمنعون عبور شاحنات نفط إلى الأردن

أقدم عراقيون يعتصمون عند الحدود، معظمهم من أنصار مليشيات الحشد الشعبي، على منع عبور شاحنات نفط إلى الأردن، حيث هاجموها بالحجارة ومنعوها من اجتياز معبر طريبيل الحدودي بين البلدين.

ويعتصم المئات من أنصار المليشيات الموالية لإيران، منذ أيام، قرب الحدود العراقية الأردنية بالقرب من منفذ طريبيل، في خطوة يقولون إنها من أجل "دعم قطاع غزة".

وقال القيادي في حزب تقدم، أكبر الأحزاب السنية في محافظة الأنبار، علي المحمود: "فرض الفصائل المسلحة سيطرتها على منفذ طريبيل الحدودي وتكسير سيارات النقل، وإهانة الناس، ليس اعتصاماً لأجل غزة أبداً".

وأضاف: "إنه بداية لفرض إتاوات وأساليب لا تمت للاعتصام بصلة.. على الدولة أن تتدخل وأن يكون الاعتصام بعيداً عن عمل المنفذ.. الآن الفصائل المعتصمة هي المهيمنة على منفذ طريبيل".