انفجارات قوية تهز قطاع غزة.. والفصائل ترد برشقات صاروخية

وأكدت مصادر محلية، أن الفصائل الفلسطينية المسلحة، ردت على الغارات الإسرائيلية بإطلاق رشقات من الصواريخ على المستوطنات في غلاف غزة.

ولاحقا، أعلنت الفصائل الفلسطينية، أنها أطلقت قذائف صاروخية تجاه مدينة عسقلان جنوب إسرائيل.





