"اليونيسف" لـ "إرم نيوز": رفح تعيش جحيمًا حقيقيًّا ومجاعة وشيكة (فيديو إرم)

أكّد المتحدث العالمي باسم منظمة "اليونيسف" الأممية جيمس ألدر، في حديث خاص مع "إرم نيوز"، أنّ "رفح تواجه اليوم جحيمًا حقيقيًّا، ويواجه أهلها المجاعة وأطفالها وضعًا كارثيًّا.

وقال ألدر إن ما يجري في رفح هو ما كان الجميع يخشى حدوثه، فيما كل الوعود بعدم تنفيذ أيّ هجمات عسكرية في المكان الوحيد الذي طُلب من الناس اللجوء إليه، كانت كاذبة".

وأضاف المتحدث أن "هؤلاء هم عائلات من كلّ أنحاء غزة دُمّرت منازلهم وخسروا أفرادًا من أسرهم، وقد نزحوا إلى رفح وهم مرهقون جسديًّا ومحطّمون نفسيًّا، ولم يحظوا بعدُ بفرصة للتعافي من صدمة خساراتهم البشرية والمادية، يعيشون في خيام متلاصقة تفتقد إلى الصرف الصحي، ولا يوجد أدنى مقومات الحياة من مياه أو غذاء أو حتّى تدابير لتوفير الحماية الأساسية، كذلك لا تتوفّر الأدوية التي ينصّ القانون على وجوب توفيرها... ثمّ حصلت تلك الاعتداءات وتزايدت".

وشدّد على أنّ "العالم ركّز على هجوم واحد مرعب تسبّب بحدوث ذلك الحريق الجهنّمي، لكن في الواقع كان هناك العديد من الاعتداءات وهي لا تزال مستمرة".

رفح مدينة الأطفال

وتابع: "نحن الآن نتحدّث عن أنّ نحو مليون شخص من رفح، مدينة الأطفال، عليهم النزوح مرّة أخرى، وهؤلاء الناس مُحطمون ومُرهقون، وأكثر جملة نسمعها منهم هي لا نعلم إلى أين نذهب، بعدما قيل لهم إنّ رفح مدينة آمنة لكنّها بالفعل خطيرة، إذ تعرّضوا للقصف، والآن عليهم أن ينتقلوا مجدّدًا إلى مكان غير صالح للسكن مع ظروف معيشية وصحية وغذائية أكثر سوءًا من رفح".

وقال: "عندما نتحدث عن أنّ الأسوأ لم يأتِ بعد، فذلك لأنّ قدرة الناس على التأقلم قد استنفدت بالفعل، معبر رفح، خطوط الإمدادات الإنسانية تمّ إغلاقها والقصف مستمر. وبالنسبة للأمهات والأطفال والمدنيين الذين يعانون على الأرض في غزة، الوضع يزداد سوءًا وسيستمر في التفاقم إلى أن يغلب المنطق والتعقل والأخلاق، ونحصل على وقف لإطلاق النار".