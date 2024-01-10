نزوح جماعي في الدلنج إثر اشتباكات بين الجيش السوداني و"الدعم السريع"

تسببت اشتباكات عنيفة دارت بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، في مدينة "الدلنج" بولاية جنوب كردفان، اليوم الأربعاء، في موجة نزوح جماعي واسعة للسكان.

وقال شهود لـ"إرم نيوز" إن "الاشتباكات اندلعت، بعد الساعة الواحدة من ظهر اليوم الأربعاء، عقب هجوم واسع شنته قوات الدعم السريع على المدينة من 3 محاور، حيث اشتبكت مع قوات الجيش المنتشرة في ارتكازات على شوارع المدينة".

وبث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تُظهر هروبًا جماعيًا للمدنيين من أحياء مدينة "الدلنج"، بعد اندلاع المواجهات.

ويسود تخوف واسع في السودان من انزلاق الصراع في "الدلنج" إلى أتون الحرب العرقية، لأن غالبية جنود الجيش السوداني هناك ينحدرون من قبيلة النوبة المنتشرة في منطقة جنوب كردفان، بينما ينحدر مقاتلو "الدعم السريع" من القبائل العربية خاصة قبيلة "الحوازمة" التي لها تاريخ من الصراعات مع قبائل النوبة.