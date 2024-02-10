موجة نزوح في الفاشر إثر غارات للجيش السوداني

أدت غارات جوية عنيفة للجيش السوداني، على مناطق تجمع قوات الدعم السريع، شرق مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، اليوم السبت، إلى حالة من الخوف والهلع وسط المواطنين، أسفرت عن موجة نزوح واسعة في المدينة.

وشهدت الفاشر قبل أسبوع معارك ضارية بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ودمرت الحرب المستمرة منذ عشرة شهور في السودان، البنية التحتية للبلاد، وأثارت تحذيرات من المجاعة ودفعت الملايين للنزوح داخل البلاد وخارجها.

ودعت الأمم المتحدة، الدول إلى عدم نسيان المدنيين الذين يعانون من الحرب في السودان، وحثت على جمع 4.1 مليار دولار لتلبية احتياجاتهم الإنسانية.

ويحتاج نحو 25 مليون سوداني، إلى المساعدة الإنسانية والحماية، في حين فر أكثر من 1.5 مليون شخص إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد، ومصر، وإثيوبيا، وجنوب السودان، بحسب الأمم المتحدة.

ونوهت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، الجمعة، باحتمال معاناة 700 ألف طفل في السودان من أخطر صور سوء التغذية هذا العام، مع احتمال وفاة عشرات الآلاف منهم.