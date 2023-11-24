هل تعيد مبادرة باتيلي الزخم للمسار السياسي للأزمة في ليبيا؟

في محاولة لإعادة الزخم للمسار السياسي المتعثر، دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، إلى طاولة خماسية يحضرها المجلس الرئاسي، مجلس النواب، المجلس الأعلى للدولة، قائد الجيش المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

والاجتماع الذي لم يتم بعد الكشف عن مكانه، إلا أنه سيكون على الأرجح في المغرب التي وصل إليها باتيلي يوم الخميس، حيث أجرى لقاء مع وزير الخارجية ناصر بوريطة، يثير تساؤلات عن إمكانية أن يؤدي إلى إنهاء حالة الجمود السياسي التي تشهدها ليبيا.

وقال عضو المجلس الأعلى للدولة، بلقاسم قزيط، إن "الخطوة جيدة وستعيد الزخم فعلًا، لكن إعادة مناقشة وفتح ملف القوانين الانتخابية مجددًا قد يستغرق وقتًا طويلًا".

وأضاف قزيط لـ"إرم نيوز" أن "الأطراف الخمسة التي اقترحها باتيلي هي أطراف مهمة وأساسية، لكن هناك تباينًا كبيرًا في وزنها السياسي وشرعية تمثيلها للشارع الليبي"، مشيرًا إلى أنه "إذا قبلنا باتفاق الصخيرات فهو يجعل هذا النقاش حصرًا من مهام المجلسين".

وقال: "ربما نكون في لحظة تاريخية مختلفة اليوم عن الصخيرات، لكن الوزن النسبي لكل طرف سيكون محل خلاف حقيقي".

واستنتج قزيط أنه "في كل الأحوال، باتيلي دائمًا يختار أصعب الطرق وأطولها للوصول إلى الهدف، بدل اختيار الأقصر والأقل صعوبة".

لكن عضو مجلس النواب، بلخير الشعاب، رأى أن "الاجتماع الذي دعا إليه عبد الله باتيلي لن ينتج أي حلول، وباتيلي نفسه متأكد من ذلك".

وبين الشعاب، في تصريحات نقلها عنه موقع "الساعة 24" المحلي، أن "باتيلي يحاول إطالة عمر الحكومة الحالية في طرابلس، وأن ما يحاول تسويقه حول تحديد المسائل العالقة هو وهم وهراء"، مشيرًا إلى أن "المسألة الوحيدة العالقة في طريق إجراء الانتخابات، هي تشكيل حكومة موحدة، وهذا ما لا يريده باتيلي".