تونس.. تأجيل النظر في قضية "تمجيد الإرهاب" ضد الغنوشي

أجَّلت الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف في تونس، النظر في القضية المرفوعة ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بتهمتَيْ تمجيد الإرهاب والدعوة إلى الكراهية إلى الـ27 من مايو/ أيار الحالي.

وكان من المقرر أن يمثل الغنوشي، أمس الاثنين، أمام المحكمة، إلا أنه لم يحضر، ليتقرر تأخير النظر في القضية إلى الموعد المذكور.

ورفع نقابي أمني تونسي شكوى ضد الغنوشي، بعد كلمة ألقاها، في تأبين أحد قيادات حركة النهضة جنوبي تونس.

وقال الغنوشي، آنذاك، إنّ ذلك القيادي قاوم أثناء حياته "الطواغيت" و"لم يكن يخشى ظالمًا ولا طاغوتًا". واعتبر الشاكي أن عبارة "الطاغوت" موجهة إلى الأمنيين.