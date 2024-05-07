تونس.. تأجيل النظر في قضية "تمجيد الإرهاب" ضد الغنوشي
أجَّلت الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف في تونس، النظر في القضية المرفوعة ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بتهمتَيْ تمجيد الإرهاب والدعوة إلى الكراهية إلى الـ27 من مايو/ أيار الحالي.
وكان من المقرر أن يمثل الغنوشي، أمس الاثنين، أمام المحكمة، إلا أنه لم يحضر، ليتقرر تأخير النظر في القضية إلى الموعد المذكور.
ورفع نقابي أمني تونسي شكوى ضد الغنوشي، بعد كلمة ألقاها، في تأبين أحد قيادات حركة النهضة جنوبي تونس.
وقال الغنوشي، آنذاك، إنّ ذلك القيادي قاوم أثناء حياته "الطواغيت" و"لم يكن يخشى ظالمًا ولا طاغوتًا". واعتبر الشاكي أن عبارة "الطاغوت" موجهة إلى الأمنيين.
وأحيل المشتكى عليه، إلى الدائرة الجناحية الابتدائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، حيث حوكم ابتدائيًّا بالسجن لعام مع كفالة خطية مالية بألف دينار تونسي.
واستأنفت النيابة العمومية الحكم، لتقرر محكمة الاستئناف تشديد العقاب بالسجن لمدة 15 شهرًا بالإضافة إلى الكفالة المالية.
وطعن محامو راشد الغنوشي على الحكم الاستئنافي، فأعيد ملف القضية إلى المحكمة مرة ثانية للنظر فيه من خلال هيئة مغايرة.