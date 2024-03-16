محكمة تونسية تنقض الحكم بسجن راشد الغنوشي 15 شهرًا

نقضت محكمة التعقيب التونسية حكمًا استئنافيًا بسجن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، مدة 15 شهرًا بتهمة "الإشادة بالإرهاب".

ووفق ما ذكرت إذاعة "موزاييك" المحلية، اليوم السبت، فإن المحكمة نقضت أمس الجمعة، القرار الاستئنافي بحق الغنوشي، وقررت إحالة الملف إلى محكمة الاستئناف لإعادة النظر فيه بهيئة مغايرة.

وكانت النيابة العامة أحالت الغنوشي إلى المحاكمة على خلفية شكوى تقدم بها ضده نقابي أمني بسبب تصريحات قالها في تأبين أحد قيادات حركة النهضة بالجنوب التونسي.

وكان الغنوشي قال، آنذاك، إنّ ذلك القيادي قاوم أثناء حياته "الطواغيت" و"لم يكن يخشى ظالمًا ولا طاغوتًا". واعتبر الشاكي أن عبارة "الطاغوت" موجهة إلى الأمنيين.