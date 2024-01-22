"الغارديان": ازدراء الغرب الكامل للفلسطينيين "لن يُنسى"

وقالت الصحيفة: "لو لم تكن الأمم القوية في العالم قد انشقت بهذه الوقاحة على ثلاثة أرباع مليون فلسطيني يُطردون من ديارهم قبل 76 عاماً، مصحوبة بما يقدر بنحو 000 15 حالة وفاة عنيفة، لما كانت بذور الحصاد المرّ اليوم قد زرعت، وبدأت النخب السياسية والإعلامية كما كانت تنوي الاستمرار. وكم منا يعلم عدد الفلسطينيين الذين قتلوا العام الماضي".

وأضافت: "قبل الفظائع التي لا يمكن الدفاع عنها والتي ارتكبتها إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، قام الجيش الإسرائيلي بقتل 234 فلسطينيا في الضفة الغربية وحدها، الحياة رخيصة كما يقولون، ومن الواضح أن لا معنى لها إذا كنت في فلسطين".

وأردفت الصحيفة: "لو تم ربط بعض القيم بالحياة الفلسطينية، فإن عقوداً من الاحتلال والحصار والاستعمار غير القانوني والفصل العنصري والقمع العنيف والمذابح الجماعية ربما لم تحدث أبداً، إذ يصعب على الآخرين أن يستمروا عندما تُقبل إنسانيتهم. حتى إن البعض شعر باليأس من اللامبالاة الغربية تجاه الحياة الفلسطينية".

وأشارت إلى الوفيات بين الأطفال، أو أولئك الذين بترت أطرافهم، دون تخدير في حالات عدة، قائلة إن ذلك يجب أن يحرك العواطف الإنسانية.

ورأت المقالة أنه "أمر يجب أن يثير السخط أن هناك في غزة نحو 5500 امرأة حامل يلدن كل شهر، العديد منهن عبر عمليات قيصرية دون تخدير، وأن حديثي الولادة يموتون من انخفاض درجة حرارة الجسم والإسهال".

وتابعت: "من المؤكد أن التوقعات التي تشير إلى أن ربع سكان غزة قد يموتون في غضون عام بسبب تدمير إسرائيل نظام الرعاية الصحية وحده، من شأنها أن تؤدي إلى تغليب المطالب الإنسانية فوق أي شيء لإنهاء هذا البؤس".