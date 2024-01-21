رغم تطمينات الجيش الإسرائيلي.. مستوطنو "الغلاف" يرفضون العودة

نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" الأحد، عن مصدر بوزارة المالية الإسرائيلية، أنه يتعين على المستوطنين النازحين من المستوطنات المقابلة للمناطق الشمالية من قطاع غزة، التأهب للعودة قريبًا، وفق التعليمات التي صدرت عن الجيش.

وقالت إن هذا التصريح صدر عقب اجتماع مجلس الحرب مع رؤساء المجالس البلدية في جنوب إسرائيل، الأسبوع الماضي، ووقتها رفض المستوطنون الإسرائيليون فكرة العودة إلى المستوطنات حتى ضمان وقف كامل لإطلاق الصواريخ صوب مستوطنات الجنوب.

المصدر الذي تحدثت معه الصحيفة، دون أن تكشف هويته، أكد لها أن المؤسسة العسكرية لا ترى مانعًا من العودة إلى "سديروت"، وهي مدينة بالطرف الشمالي الشرقي لقطاع غزة، أو إلى المستوطنات المقابلة لشمال القطاع.

وكشف أن قيادة الجبهة الداخلية طلبت الأسبوع الماضي موازنة إضافية تبلغ 670 مليون شيكل (180 مليون دولار) بغرض رفع كفاءة الأنظمة الأمنية في مستوطنات الغلاف، إلا أن المستوطنين يرفضون العودة، ومن ثم ستتواصل عمليات دفع التعويضات إليهم حتى تموز/ يوليو المقبل.