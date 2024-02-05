مسؤول يمني: لا سبيل لوقف هجمات الحوثيين دون دعم الحكومة الشرعية

وتابع أن "هذه الطريقة الوحيدة، والتي يبدو أن الولايات المتحدة بدأت تتفهمها، بعد أن صعّدت ميليشيا الحوثي من ضرباتها، منذ بداية الطلعات الجوية أو الغارات الجوية على مناطق سيطرتها، وبعض الأهداف التي استهدفتها قوات التحالف الأمريكي البريطاني في مناطق سيطرة الحوثيين".

يأتي ذلك في الوقت الذي كثّفت فيه الدبلوماسية اليمنية، وعلى مستوى الصف الأول في الرئاسة والحكومة الشرعية، من تحركاتها، وأجرت العديد من اللقاءات المهمة على الصعيد السياسي، وأبرز تلك اللقاءات، تم عقدها مع خارجيتي الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى وزراء وممثلين عن دول كبرى على مستوى العالم، وقد تركزت جُلها في بحث تطورات الأحداث في البحر الأحمر.

وشدّد الجانب اليمني، على "ضرورة دعم الشرعية وقواته العسكرية، للقضاء على ميليشيا الحوثي، كون الاكتفاء بالضربات الجوية، والتعويل عليها فقط في إصابة الحوثيين بمقتل، لن تؤتي أُكلها".