مسؤول: انقطاع الاتصالات في غزة هو الأطول منذ اندلاع الحرب

أكد مدير عام شؤون الاتصالات في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، مراد الزيتاوي، أن انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة هو الأطول بين الانقطاعات العديدة خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وقال الزيتاوي، لـ"إرم نيوز"، إن "انقطاع الإنترنت والكهرباء كان بسبب قصف البنية التحتية وتقطيع خطوط الفايبر"، مضيفا أن "الطواقم الفنية في غزة لم تحصل على التنسيق اللازم من أجل إصلاح آثار القصف الإسرائيلي".

وأردف أن "إسرائيل استهدفت بشكل صارخ الطواقم الفنية التي تسعى لإصلاح الأضرار في بداية الانقطاع، ما أدى لمقتل اثنين من طواقم الصيانة، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف الطواقم الفنية"، مشيرا إلى أن "الاستهداف الإسرائيلي تم على الرغم من وجود تنسيق مسبق من قبل المؤسسات الدولية بتفاصيل المسارات والمركبات وتوقيت حركة الطواقم الفنية لإصلاح خلل انقطاع الاتصالات والإنترنت".

وتابع: "نعمل محلياً ودولياً وبكل الوسائل الممكنة لإعادة الاتصال، إذ يتم التواصل بشكل حثيث مع المؤسسات الدولية للحصول على تنسيق للطواقم الفنية من أجل إعادة الخدمات لمختلف مناطق القطاع"، موضحا أن "قطاع الاتصالات تكبد خسائر فادحة بسبب الحرب الإسرائيلية، ولا يمكن حصر الخسائر في الوقت الحالي؛ بسبب استمرار الحرب، لكنها تقدر أولياً بمئات الملايين من الدولارات".

وأفاد الزيتاوي بأن "هناك خسائر مباشرة وغير مباشرة، وستحتاج شركات الاتصالات والإنترنت إلى أشهر من أجل إعادة الخدمات لما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك سيكون ممكناً بعد وقف الحرب".