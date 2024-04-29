وسط غموض الموقف الدولي.. ليبيا تتجه إلى تشكيل حكومة موحدة

بدأ السباق في ليبيا على الترشح لمنصب رئيس حكومة يعتزم البرلمان تشكيلها بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة، بعد أيام من استقالة المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي.

ويثير إعلان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي عن تقدم عدد من الشخصيات بترشحها لرئاسة الحكومة المقبلة إلى رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح تساؤلات عن مدى استعداد البرلمان لإنجاح هذه العملية.

وفي العام 2022 فشل رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا في دخول العاصمة طرابلس؛ ما أدخل ليبيا في متاهات أزمة سياسية حادة.

وقال فتحي المريمي إن: "عددا من المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة تقدموا بملفات ترشحهم إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وفق الشروط المتوافق عليها مسبقًا بين مجلسي النواب والدولة".