اليمن.. انفجار مقذوف يوقع قتلى وجرحى في لحج (صور)

قتل 3 أطفال من النازحين اليمنيين وأصيب اثنان آخران، اليوم الاثنين، جراء انفجار مقذوف يشتبه بأنه من مخلفات الحرب، داخل مزرعة جنوبي محافظة لحج.

وقال مستشار محافظ لحج عمر الصماتي مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، إن الأطفال الخمسة كانوا يلعبون قرب مخيم "المشقافة" المخصص للنازحين الفارين من مناطق الصراع في تعز والحديدة، قبل انفجار مقذوف من مخلفات الحرب، قرب المخيم.

وأشار الصماتي في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، إلى أن الأطفال النازحين كانوا يلعبون على بعد 100 متر من المخيم، قرب مزرعة مجاورة، كان يقوم عمالها بحرق أشجار تالفة، قبل أن يحدث الانفجار.

وذكر أن الانفجار أودى بحياة 3 من الأطفال، أعمارهم بين السادسة والثالثة عشر، وإصابة طفلين آخرين، لا تتعدى أعمارهم 13 عاماً، جميعهم من النازحين القادمين من محافظة تعز.