السودان.. "الدعم السريع" تتهم "جيش البرهان" بالتضليل وتكشف تفاصيل "ود النورة"
أكدت "قوات الدعم السريع" السودانية، أن الجيش حشد قوات كبيرة في منطقة "ود النورة" غرب المناقل في ولاية الجزيرة بهدف مهاجمة أفرادها، واتهمت "ميليشيا البرهان" بمحاولة تشويه الحقائق.
وقالت في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، إن "مليشيا البرهان وكتائب المجاهدين، حشدت قوات كبيرة في ثلاثة معسكرات بمنطقة ود النورة غرب المناقل بولاية الجزيرة بغرض الهجوم على قواتها في جبل الأولياء".
وأضاف البيان، أنه "في تمام الساعة الخامسة من صباح يوم الأربعاء، هاجمت قوات الدعم السريع ثلاثة معسكرات غرب وجنوب وشمال منطقة ود النورة تضم قوات من مليشيا البرهان، وجهاز المخابرات، وكتيبة من كتائب الإسلاميين المعروفة بـ (الزبير بن العوام)، إلى جانب مستنفرين".
وأشارت قوات الدعم السريع إلى أنها اشتبكت مع القوات في المعسكرات المذكورة التي تقع خارج المدينة، حيث تمكنت من الاستيلاء على عربات وأسلحة، بعد سقوط 8 قتلى في صفوفها.
وهددت بأنها "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تحركات أو تجمعات للعدو، وستعمل على ملاحقته وحسمه، ولن تجدي أي محاولات للفلول وغرف التضليل التي تحاول جاهدة تغبيش وحجب الحقيقة التي يعلمها الجميع بما في ذلك أهل المنطقة".