قادة أوروبا سيدعون لإقامة "ممرات وهدنات إنسانية" لإيصال مساعدات لغزة

أظهر نص المسودة النهائية لبيان القمة الأوروبية الذي سيجري اعتماده، اليوم الخميس، في بروكسل أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيدعون إلى إقامة "ممرات وهدنات إنسانية" لإيصال المساعدات بشكل عاجل إلى قطاع غزة.

وأشارت المسودة إلى أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيعبرون عن "قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة، مع الدعوة لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل متواصل وسريع وآمن ودون عوائق لتصل لمن هم في حاجة إليها عبر كل الإجراءات الضرورية بما يشمل ممرات وهدنات إنسانية".