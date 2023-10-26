هل ينجح زعماء أوروبا في تهدئة الصراع في الشرق الأوسط؟

واختلفت دول الاتحاد حول ما إذا كانت ستدعو إلى "هدنة إنسانية" مثلما تطالب به الأمم المتحدة، إذ قال البعض إن مثل هذا الإجراء ضروري لإيصال المساعدات إلى غزة، بينما قال آخرون إنه قد يحد من قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها.

وتتفق الدول الأوروبية على التنديد بشدة بهجوم حماس وضرورة دفاع إسرائيل عن نفسها، لكن زعماء التكتل وجدوا صعوبة في الالتزام بالرسالة نفسها بعد ذلك.

ففيما يصر بعضهم على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها مهما كانت الخسائر، يعرب آخرون عن قلقهم على مصير المدنيين الفلسطينيين.