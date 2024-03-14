الغائب الحاضر.. استياء واسع من "لجان الحماية الشعبية" في غزة

يطلق أهالي قطاع غزة المثل الشعبي المتداول "شوفيني يا مرت خال" على المتباهين والراغبين في لفت الأنظار دون أن يكون لديهم أي فائدة تذكر، وهو ما أسقطه الغزيون على ما يسمى "لجنة الحماية الشعبية".

وخلال الأيام الأخيرة، ظهر في بعض مناطق قطاع غزة شبان "ملثمون" يتسلحون بالكلاشنكوف والهراوات الغليظة، مع أقنعة كتب عليها "لجنة الحماية الشعبية"، أوكلوا لأنفسهم مهمة تطبيق القانون وضمان تثبيت الأسعار وحفظ حقوق المواطن.

ويؤكد أهالي قطاع غزة أنهم لا يعرفون من أين خرج أفراد "لجنة الحماية الشعبية" ولأي فصيل هم يتبعون، ومن الجهة التي منحتهم السلطة والسطوة للتعامل مع أهالي القطاع المطحونين في آلة الحرب الإسرائيلية على مدار 4 أشهر.