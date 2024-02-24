الدبيبة يعرض الوساطة لحل الأزمة السودانية

طرح رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، على قائدي الجيش السوداني والدعم السريع، الوساطة لحل الصراع وإنهاء الحرب المشتعلة في البلاد منذ أبريل/ نيسان الماضي.

وقال قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو، إنه تلقى اتصالاً من رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، ناقش تطورات الأوضاع في السودان ورؤية "الدعم السريع" لحل الأزمة من جذورها وإعادة بناء السودان على أسس جديدة وعادلة.