الدبيبة يعرض الوساطة لحل الأزمة السودانية
طرح رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، على قائدي الجيش السوداني والدعم السريع، الوساطة لحل الصراع وإنهاء الحرب المشتعلة في البلاد منذ أبريل/ نيسان الماضي.
وقال قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو، إنه تلقى اتصالاً من رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، ناقش تطورات الأوضاع في السودان ورؤية "الدعم السريع" لحل الأزمة من جذورها وإعادة بناء السودان على أسس جديدة وعادلة.
وأضاف دقلو في تغريدة على حسابه بمنصة إكس: "تطرقنا في الحديث إلى الجهود التي بذلت من أجل إنهاء الحرب والوصول إلى سلام في البلاد".
وأكد دقلو لرئيس الحكومة الليبية، تلبية دعوته بزيارة ليبيا في القريب العاجل، وشكره على مبادرته وجهوده في دعم الاستقرار والسلام في السودان، والذي قال إنه ينعكس على أمن واستقرار المنطقة.
وكان الدبيبة قد أجرى اتصالاً مماثلاً بقائد الجيش عبدالفتاح البرهان لزيارة ليبيا، متوقعاً أن يزور طرابلس خلال الأسبوع الحالي.