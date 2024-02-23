السودان.. انقطاع الاتصالات يهدد بمجاعة.. والاتهامات تلاحق الجيش

شبح الجوع

وقالت لجان مقاومة مدني، في ولاية الجزيرة، إن تواطؤ بعض شركات الاتصالات بقطع الإنترنت مدة تتجاوز الأسبوعين يؤدي إلى عُزلة كاملة وحجب للمعلومات، إضافة إلى تعذر خدمة التطبيقات البنكية.

وأضافت في بيان أن عودة الاتصالات والإنترنت في مناطق سيطرة الجيش فقط تعني تورطه في هذه العزلة المفروضة على الولاية وباقي الولايات الأخرى.

في غضون ذلك، أعلنت العديد من "غرف الطوارئ"، وهي مجموعات تطوعية تشكلت إبان الحرب الجارية لتقديم خدمات العلاج والطعام والشراب للمتضررين من الأزمة، توقفها بسبب انقطاع خدمات الاتصالات التي كانت تيّسر تنسيق انسياب المساعدات، بالإضافة إلى شح وانعدام المواد التموينية واستحالة توفيرها.

وقالت غرفة "طوارئ بحري"، في بيان، إن توقف عمل المطابخ الخيرية الجماعية يهدد مئات آلاف المواطنين المدنيين المحاصرين في مناطق الحرب بمدينة بحري بشبح الجوع، الذي أدى إلى عدة وفيات بين المواطنين في أماكن متفرقة من العاصمة القومية في الفترة الماضية.