فلسطينيون من مخيم جنين يروون معاناتهم عقب انتهاء الحصار

حاصرت وحدات إسرائيلية خاصة مخيم جنين لأربعة أيام متتالية، مخلفة دمارًا واسعًا في البنى التحتية والمنازل، فضلًا عن حصار المستشفيات وقطع عملية الوصول إليها بالحواجز والآليات العسكرية، إذ أسفرت أيام الحصار والاقتحام عن مقتل 8 أشخاص وجرح أكثر من 10 آخرين.

وقال غيث الصباغ من مخيم جنين، إن "الجيش الإسرائيلي اقتحم بعشرات الآليات والدبابات والوحدات الخاصة التي أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه البيوت داخل المخيم، فضلًا عن حدوث اشتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين".