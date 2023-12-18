مخيم جنين بعد الحصار.. دمار كبير وعائلات مكلومة

روى سكان مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة تفاصيل 4 أيام عاشوها تحت حصار فرضه الجيش الإسرائيلي، وخلف دمارا كبيرا وعائلات مكلومة بعد سقوط قتلى وجرحى، بحسب قولهم.

وفرض الجيش الإسرائيلي ووحدات خاصة حصارا على المخيم لأربعة أيام متتالية، خلف دمارا واسعا في البنية التحتية والمنازل، إضافة لقطع عملية الوصول إلى المستشفى، ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 10.

وقال غيث الصباغ، وهو أحد أبناء مخيم جنين، إن "الجيش الإسرائيلي اقتحم المنطقة بعشرات الآليات والدبابات والوحدات الخاصة، وأطلق النار باتجاه بيوت المواطنين، قبل أن يرد مقاتلون فلسطينيون بالرد على إطلاق الرصاص".