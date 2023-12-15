مدينة جنين.. بؤرة ساخنة مُستهدفة بالاقتحامات والتنكيل

مدفوعاً بعاطفة الأبوة، حمل محمد سمارة من بلدة اليامون في جنين، شمال الضفة الغربية، نجله أحمد 13 عاماً بين يديه، متحدياً الحصار الإسرائيلي لمستشفى جنين الحكومي، ومشياً على الأقدام وصل محمد للمستشفى ولكن بعد فوات الأوان حيث رحل صغيره أحمد.

يروي سمارة والد الطفل المتوفى أحمد سمارة لـ"إرم نيوز" تفاصيل وفاة طفلة بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين؛ مضيفاً "تدهورت حالة أحمد الصحية ولم نستطع الخروج به إلى المستشفى بسبب اقتحام الجيش الاسرائيلي للمخيم وللمدينة وإغلاق الطرق، فلجأنا للاتصال بسيارة الإسعاف، ولكن الجيش كان قد منع سيارات الإسعاف من التحرك بعد محاصرته لجميع المستشفيات".

وأضاف "مع سوء حالته لم استطع الانتظار وخرجت به بسيارتي الخاصة للمستشفى، الذي يستغرق الوصول إليه 10 دقائق من المنزل، ولكن بسبب حالة الطرق والإغلاقات وصلت بعد ساعة".

وتابع "عند الوصول وجدت الجيش الاسرائيلي قد أغلق مداخل المستشفى وتم منعنا من الدخول بسيارة إليها، فحملت طفلي بين يدي ونزلت مشياً على الأقدام لإدخاله إلى المستشفى، وعند وصولي إلى مبنى الطوارئ كان الطفل قد فارق الحياة".

الطفل أحمد، كان يعاني من وضع صحي خاص، وعدم استقرار في صحته، الأمر الذي يستدعي تدخلاً طبياً عاجلاً في حال طرأ أي تدهور في وضعه الصحي.