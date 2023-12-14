مسؤول فلسطيني: الجيش الإسرائيلي يسعى إلى إخراج مستشفيات جنين عن الخدمة
قال مدير مستشفى جنين الحكومي، في الضفة الغربية، الدكتور وسام بكر إن الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية تحاصر المستشفى من جميع الجهات، كما تحاصر الشوارع المؤدية للمستشفى، وتفرض حواجز عسكرية، وتقوم بتفتيش جميع المركبات وسيارات الإسعاف التي تقوم بنقل المصابين تفتيشًا دقيقًا.
وأضاف بكر في حديث لـ "إرم نيوز"، أن الجيش الإسرائيلي اقتحم مخيم جنين منذ عدة أيام، وأوقع عشرات القتلى والجرحى بعضهم بجراح خطيرة جدًا لا يمكن التعامل معها في ظل الحصار المطبق للمستشفى، والتنكيل بالكوادر الطبية وطواقم الإسعاف على الحواجز العسكرية، فضلًا عن إطلاق القنابل الدخانية في ساحة المستشفى.
وأشار المسؤول الطبي في حديثه إلى أن الجيش الإسرائيلي يسعى من خلال حصاره مستشفيات جنين إلى إخراجها عن الخدمة تمامًا كما فعل في مستشفيات قطاع غزة لعدم تقديم الخدمات العلاجية للجرحى والمرضى.
ولفت "بكر" إلى استمرار التضييقات على المرضى المتوجهين إلى المستشفى لتلقي العلاج فضلًا عن إيقاف سيارات الإسعاف التي تُقل الجرحى المصابين جرّاء إطلاق النار لمدة طويلة، معتبرًا أن ذلك محاولة واضحة لإعدامهم عبر تركهم ينزفون دون وصولهم للمستشفى لتلقي العلاج.
وطالب مدير المستشفى المؤسسات الأممية، والصليب الأحمر الدولي، بضرورة التدخل الفوري والعاجل لفك الحصار عن المستشفى، وتحييد الكوادر الطبية، والطواقم الإسعافية، عن الاستهداف والتضييقات أثناء ممارسة عملهم في نقل وإجلاء الجرحى من أماكن استهدافهم.