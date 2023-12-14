مسؤول فلسطيني: الجيش الإسرائيلي يسعى إلى إخراج مستشفيات جنين عن الخدمة

قال مدير مستشفى جنين الحكومي، في الضفة الغربية، الدكتور وسام بكر إن الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية تحاصر المستشفى من جميع الجهات، كما تحاصر الشوارع المؤدية للمستشفى، وتفرض حواجز عسكرية، وتقوم بتفتيش جميع المركبات وسيارات الإسعاف التي تقوم بنقل المصابين تفتيشًا دقيقًا.

وأضاف بكر في حديث لـ "إرم نيوز"، أن الجيش الإسرائيلي اقتحم مخيم جنين منذ عدة أيام، وأوقع عشرات القتلى والجرحى بعضهم بجراح خطيرة جدًا لا يمكن التعامل معها في ظل الحصار المطبق للمستشفى، والتنكيل بالكوادر الطبية وطواقم الإسعاف على الحواجز العسكرية، فضلًا عن إطلاق القنابل الدخانية في ساحة المستشفى.

وأشار المسؤول الطبي في حديثه إلى أن الجيش الإسرائيلي يسعى من خلال حصاره مستشفيات جنين إلى إخراجها عن الخدمة تمامًا كما فعل في مستشفيات قطاع غزة لعدم تقديم الخدمات العلاجية للجرحى والمرضى.