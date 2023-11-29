الجيش الإسرائيلي يقتحم جنين ويطوق مخيمها ويحاصر المستشفيات

أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات إسرائيلية ضخمة اقتحمت مدينة ومخيم جنين في ساعات الفجر الأولى من يوم الأربعاء، وفرضت حصاراً على مداخل المخيم.

يأتي ذلك في وقت كشفت فيه مصادر محلية بأن قوات الجيش الإسرائيلي تطوق مخيم جنين بالكامل وتحاصر عدداً من المستشفيات في مدينة جنين.

وأكد شهود عيان سقوط عدد من الإصابات جراء إطلاق النار الكثيف من جانب الجنود الإسرائيليين، الذين منعوا سيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين لعلاجهم.

وذكرت مصادر أن الإسرائيلي قوات إسرائيلية معززة اتجهت نحو البلدة القديمة في مدينة جنين ونفذت عمليات تمشيط واسعة واعتقلت العشرات من منازلهم.

وقال مدير عام وزارة الصحة في جنين في تصريح له إن الجيش الإسرائيلي يقتحم باحات المستشفيات في المدينة ويفرض حصاراً عليها، مشدداً على أن القوات الإسرائيلية تعمل على تدمير القطاع الصحي في المدينة.

وأكد شهود عيان أن قوات الجيش الإسرائيلي وصلت إلى قلب مدينة جنين ووسعت عمليات الدهم والاعتقال والتمشيط، كما اعتقلت أحد المصابين من داخل المستشفى.