القضاء العراقي يُوقف قرار السوداني بإخلاء مقر العمليات المشتركة في كركوك

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، اليوم الأحد، أمراً ولائياً بوقف إجراءات فتح مقر للحزب الديمقراطي الكردستاني في محافظة كركوك المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وأربيل، والتي تشهد منذ أمس السبت ارتباكاً أمنياً.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأحد، أن المحكمة الاتحادية، أصدرت أمرا بإيقاف إجراءات فتح مقر للحزب الديمقراطي الكردستاني في محافظة كركوك لحين حسم الدعوى.

وقالت الوكالة، إن "المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت أمراً ولائيا بإيقاف إجراءات تنفيذ إخلاء مقر قيادة عمليات كركوك وتسليمه خالياً من الشواغل وكافة الإجراءات المترتبة عليه".