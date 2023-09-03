العراق يرفع حظر التجول في كركوك ‎

رفعت السلطات العراقية الأحد حظر التجول الذي فرضته قبل يوم في مدينة كركوك، بعد مقتل أربعة أشخاص خلال تظاهرات شهدتها المدينة المتعددة العرقيات والواقعة في شمال العراق، حسب ما أعلن مصدر أمني.

وقال قائد شرطة كركوك اللواء كاوة غريب إن حظر التجول الذي فرضه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مساء السبت "تم رفعه"، وأكد أن "الوضع الآن مستقر في عموم مدينة كركوك".

وفي تطورات لاحقة، قالت مصادر من الشرطة والأمن في العراق إن قوات الأمن انتشرت في مدينة كركوك النفطية الشمالية اليوم الأحد لمنع وقوع المزيد من أعمال العنف مع ارتفاع عدد القتلى في الاشتباكات بين مجموعات عرقية أمس إلى أربعة.

وأضاف عامر شواني المتحدث باسم شرطة كركوك للصحفيين إن حظر التجول رُفع وإن المركبات تتحرك اليوم بشكل طبيعي في المدينة.

لكنه أوضح أن قوات الأمن نشرت قوات إضافية في الشوارع لمنع أعمال العنف وحماية المدنيين.

ويتركز الصراع على شغل مبنى في كركوك كان يستخدم مقرًّا للحزب الديمقراطي الكردستاني، لكن الجيش العراقي يستخدمه قاعدة له منذ 2017.

وشهدت مدينة كركوك، التي يقطنها عرب وأكراد وتركمان، تظاهرات السبت تخللتها اشتباكات بين متظاهرين أكراد من جهة والمشاركين في اعتصام من العرب والتركمان من جهة أخرى، وانتشرت قوّات الأمن للفصل بين الجانبين وأطلقت عيارات ناريّة تحذيريّة لتفريق المتظاهرين الأكراد. وتم إحراق مركبات في جادة رئيسة.

وقتل أربعة أكراد خلال هذه الأحداث كما أصيب 15 بجروح، حسب ما أكد المتحدث باسم شرطة كركوك عامر شواني الأحد، وقضى ثلاثة على الأقل من القتلى إثر إصابتهم برصاص لم يعرف مصدره، حسب ما أكدت مصادر طبية في كركوك.

ودعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى "تشكيل لجنة تحقيق"، متعهّدًا في بيان بـ "محاسبة المقصّرين لينالوا جزاءهم العادل".