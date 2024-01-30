مسؤول أمريكي: بايدن قد يفكر في توجيه ضربات ضد إيران

أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، أن الرئيس جو بايدن قد يفكر في توجيه ضربات داخل إيران، بعد مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة آخرين في هجوم مسيرة على قاعدة أمريكية في الأردن.

وشدد كيربي: "نحن لا نسعى إلى صراع مع إيران بالطريقة العسكرية، ولقد كان الهجوم الذي وقع خلال عطلة نهاية الأسبوع تصعيديا، فلا تخطئوا في ذلك، وهو يتطلب ردا، فلا تخطئوا في ذلك، ولن أستبق قرار الرئيس".

وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أكدت أن مقتل 3 جنود أمريكيين، الاثنين، يمثل تصعيدا كبيرا للوضع المحفوف بالمخاطر بالفعل في الشرق الأوسط.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الطائرة بدون طيار أطلقها مسلحون مدعومون من إيران ويبدو أنها قادمة من سوريا، وما زال يجري تحديد الميليشيات المسؤولة على وجه التحديد.

ومن جانبه، تعهد بايدن بأن الولايات المتحدة "سترد" على الهجوم.

وأصر كيربي على أن الولايات المتحدة "ستواصل النظر في الخيارات المتاحة لنا" عند النظر في الرد، لكنه لم يذكر ما إذا كانت الإدارة تعتقد أن النظام الإيراني أمر بالهجوم بشكل مباشر.

وأضاف: "لن أتحدث عن قضايا الاستخبارات، فنحن نعلم أن إيران تدعم هذه الجماعات، والدرجة التي يأمرون بها ويوجهونها هو أمر سينظر إليه محللو الاستخبارات".

وتابع: "نحن نعلم أنهم يدعمونهم، ويوفرون لهم الموارد، ويدربونهم، ونعلم أنهم بالتأكيد لا يثبطون هذه الهجمات - سواء كانت هجمات ميليشيا الحوثي، أو حماس، أو ميليشيا حزب الله، والآن بالطبع تواصل هذه الميليشيات عملها في أماكن مثل العراق وسوريا".