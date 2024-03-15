واشنطن بوست: أمريكا تبتكر حلولا معقدّة لإيصال المساعدات إلى غزة

قيود إسرائيلية

وبحسب التقرير، فإن القيود الإسرائيلية أعاقت العمل الإنساني في كل خطوة من عملية إيصال المساعدات المشروعة من خلال الحرمان التعسّفي على ما يبدو من دخول السلع الإنسانية إلى غزة، وعملية تفتيش معقّدة للغاية وغير متسقة، والهجمات على البنية التحتية الإنسانية والحيوية، من بين سياسات أخرى "تتسبّب في أزمة إنسانية من صنع الإنسان".

ويستمر الرئيس بايدن في حثّ إسرائيل على تسهيل عبور المزيد من الشاحنات. لكنه، في المقابل، اتبع طرقًا لتقديم المساعدة عن طريق البحر والجو، في محاولة للتغلّب على مشكلة سياسية من المرجّح أن يتمّ حلّها عن طريق النفوذ الدبلوماسي، كما يقول الخبراء.

وقال جيسي ماركس، أحد كبار المدافعين عن الأونروا في الشرق الأوسط: "إن اعتماد إدارة بايدن لخيارات الملاذ الأخير، مثل الإنزال الجوي والممرات البحرية، يُظهر خطورة الأزمة داخل غزة، والاعتقاد بأنه إذا لم تكن هناك مساعدات، فإن ظروف المجاعة ستتفاقم".