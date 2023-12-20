حي المصايف في رام الله.. اقتحامات واعتقالات تنغص حياة الفلسطينيين

تحول الاقتحامات الإسرائيلية لمدن ومخيمات الضفة الغربية حياة عائلات فلسطينية بأكملها لجحيم، وهو الأمر الذي تكرر مع الشاب مجد البرغوثي (26 عاماً) من حي المصايف في رام الله.

وجاء اعتقال مجد الذي يعيل أسرته ويرعى والده السبعيني المقعد، بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، تكشف كما يقول، جرائم إسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويقول بلال البرغوثي عم المعتقل مجد البرغوثي لـ"إرم نيوز": "مجد هو السند الرئيسي لوالده المسن والمقعد والذي يبلغ 70 عاماً، والذي خضع قبل 4 أيام فقط لعملية جراحية صعبة، ومجد هو من يساعده حتى يستطيع أن يقوم بحاجاته".

ويضيف "اقتحم الجيش الاسرائيلي منزل أخي في حي المصايف بعد حصار المنطقة والحي، الاقتحام كان في قمة الهمجية والعنف، بدأ في خلع وتفجير باب المنزل، وتعمد الجنود تكسير وتخريب المنزل ".

