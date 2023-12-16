اعتقالات وإصابات خلال اقتحامات للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

اعتقل الجيش الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين وأصاب آخرين، خلال اقتحامه مدنا وبلدات في الضفة الغربية، ليل الجمعة السبت، بحسب مصادر فلسطينية.

وبلغ مجموع ما أعلنت عن اعتقالهم وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" 4 فلسطينيين، بينهم سيدة، من مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وذكرت "وفا" أن الجيش الإسرائيلي اعتقل فلسطينية من بلدة بيت عوا في الخليل وشخصين من مدينة طولكرم، وفلسطينيا رابعا من بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وكان نادي الأسير الفلسطيني أعلن اعتقال الجيش الإسرائيلي 16 فلسطينيا، يوم الجمعة.