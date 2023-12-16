اعتقالات وإصابات خلال اقتحامات للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
اعتقل الجيش الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين وأصاب آخرين، خلال اقتحامه مدنا وبلدات في الضفة الغربية، ليل الجمعة السبت، بحسب مصادر فلسطينية.
وبلغ مجموع ما أعلنت عن اعتقالهم وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" 4 فلسطينيين، بينهم سيدة، من مناطق مختلفة في الضفة الغربية.
وذكرت "وفا" أن الجيش الإسرائيلي اعتقل فلسطينية من بلدة بيت عوا في الخليل وشخصين من مدينة طولكرم، وفلسطينيا رابعا من بلدة الخضر جنوب بيت لحم.
وكان نادي الأسير الفلسطيني أعلن اعتقال الجيش الإسرائيلي 16 فلسطينيا، يوم الجمعة.
وبدا لافتا استيلاء الجيش الإسرائيلي على مركبتين تعودان لشخصين فلسطينيين، اعتقلت أحدهما خلال اقتحامات الليلة الماضية.
ومساء الجمعة، أُصيب 3 فلسطينيين، بينهم طفل، برصاص الجيش الإسرائيلي.
وكشفت الوكالة الفلسطينية أن طفلا أُصيب برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها ضاحية شويكة شمال طولكرم، فيما أُصيب شابان برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس.
ويواصل الجيش الإسرائيلي، بشكل يومي، اقتحاماته مدن الضفة الغربية، تسفر باستمرار عن قتلى ومصابين وأضرار مادية.
ويتزامن ذلك مع حرب تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة، أسفرت عن آلاف الضحايا.
ولا تخفي قوى عالمية قلقها من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، خصوصا ما يُعرف بـ"عنف المستوطنين".