"لوموند": اقتصاد الضفة الغربية على حافة الهاوية

حذّر تقرير من أن المشهد الاقتصادي في الضفة الغربية على حافة الانهيار، بالتزامن مع تكثيف الجيش الإسرائيلي غاراته في الأراضي الفلسطينية.

وأشار التقرير، الذي نشرته صحيفة لوموند الفرنسية، إلى التوغلات العسكرية الإسرائيلة العنيفة ونقاط التفتيش ونقص الإيرادات الضريبية؛ ما أدى إلى توقف التجارة والاستثمار في المنطقة.

وسجل التقرير عددا من الشهادات حول الأوضاع الاقتصادية في الضفة في ظل الظروف الحالية.

مدير فندق "السينما" مجد السعدي، في جنين، إحدى مدن شمال الضفة الغربية المحتلة، تحدث عن التأثير الشديد للصراع في غزة على عمله، موضحا أن غالبية زبائنه هم من عرب إسرائيل، إذ إن إغلاق نقاط التفتيش والعمليات العسكرية يمنعهم من الزيارة؛ ما تسبب له في خسارة كبيرة في الإيرادات منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وأكد السعدي أن آثار القصف الإسرائيلي في غزة ملموسة على بعد أكثر من 150 كيلومترا؛ ما يؤثر ليس فقط على الحركة، ولكن أيضًا على اقتصاد الضفة الغربية.

وأوضحت الصحيفة أن نقاط التفتيش العسكرية، والطرق المغلقة، والتهديد المستمر بالعدوان من جانب المستوطنين اليهود، تزيد من تفاقم التحديات الاقتصادية التي يواجهها الفلسطينيون، إذ أدت السياسات الاقتصادية التي فرضتها إسرائيل، بما في ذلك تعليق التصاريح لنحو 200 ألف فلسطيني يعملون في إسرائيل، إلى البطالة القسرية ووقف تدفق الدخل إلى الضفة الغربية.