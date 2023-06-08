لأول مرة.. عربي يعلن ترشحه لمنصب رئيس بلدية القدس

أعلن المحامي الفلسطيني وليد أبو تايه، ترشحه لمنصب رئيس بلدية القدس، وذلك لأول مرة في تاريخ المدينة، حيث سيخوض الانتخابات المقبلة من خلال قائمة مستقلة.

وبحسب تقرير لموقع "واللا" العبري، بدأ وليد (62 عامًا) الذي يسكن في "بيت صفافا" الواقعة جنوب القدس، جولته لانتخابات البلدية بحشد التأييد من الخارج، وتحديدًا من الولايات المتحدة.

يذكر أنه وبعد الانتخابات الأخيرة لانتخابات بلدية القدس، انخفضت نسبة التصويت بين الجمهور العربي في القدس الشرقية إلى 1% من إجمالي 350 ألفًا من السكان العرب الذين يعيشون هناك، مقابل 570 ألف يهودي، لكن هذه المرة ينوون المضي قدمًا في الانتخابات المقبلة.

وقال أبو تايه، الذي كان مسؤولًا في وزارة المالية ومحاميًا: "لقد فكرت في الأمر منذ أبريل/ نيسان من العام الماضي.. وفي السنوات الأخيرة، مثلت العديد من السكان المقدسيين من القدس الشرقية في مسائل التخطيط والبناء، ورأيت كم هو مخزٍ ظلم السكان، حيث يدفع الناس ضرائب باهظة ولا يحصلون على ما يستحقونه".