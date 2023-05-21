القدس ملتقى الثقافات… حتى ظهرت الصهيونية

لم يحب الصهاينة الأجواء متعددة الثقافات في القدس التي جسَّدها الفندق الشهير وغيره من الأماكن الأخرى. وكانت لديهم رؤية مغايرة تمامًا للمدينة تمكَّنوا في النهاية من تحقيقها. ففُجِّر جزء من فندق الملك داوود عام 1946 على يدِّ جماعة الإرجون، وهي إحدى الجماعات الصهيونية العسكرية السرية، وهو الهجوم الذي يمكن وصفه، بما أسفر عنه من عدد كبير من الضحايا، بأنه أحقر عمل إرهابي يهودي. لكن ذلك الحادث يحمل في الوقت نفسه أهمية تاريخية؛ فهو يُمثِّل بداية نهاية القدس متعددة الثقافات في ظل الحكم البريطاني. إذ إنه منذ ذلك الحين، هيمنت النزعة القومية والانعزالية الصهيونية على المدينة.

عندما تأسست دولة إسرائيل، تُوِّجت القدس عاصمة للدولة و"عاصمة لليهود"، وهذه هي صورتها الحالية في الوعي الجماعي. ويمكن القول إن الصورة السائدة للقدس في الوقت الراهن هي صورة "مسيرة الأعلام" القبيحة التي تُقام كل عام احتفالًا بما يُطلَق عليه "توحيد" المدينة عام 1967، وتصاحبها تحريضات ضد سكان المدينة من الفلسطينيين. فالقدس هي المدينة القومية والدينية، بينما تل أبيب هي العاصمة الحضرية العالمية متعددة الثقافات.

لكن الحال لم تكن كذلك دائمًا؛ ففي النصف الأول من القرن العشرين، كانت تل أبيب التي تأسست حديثًا هي التي يُنظَر إليها على أنها مدينة صهيونية متعصبة ومعقل أنصار الأيديولوجية القومية، بينما اُعتبِرت القدس جزءًا من أراضي الشام مترامية الأطراف وارتبطت بعواصم المنطقة، مثل: عمّان، والقاهرة، ودمشق، وإسطنبول. وكانت مدينة أكثر تنوعًا بكثير من الآن. في الواقع، لا تزال القدس تحظى بالتنوع، ولكنه تنوّع يختنق تحت براثن السيطرة والرقابة المشددة لحرس الحدود، وفرقة مكافحة الإرهاب الشرطية، وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (شين بيت). لقد صارت القدس الصهيونية معزولة خلف مشاعر التفوق اليهودية، وتدير ظهرها للمنطقة والعالم أجمع.

في متجر الكتب "أدرابا" بحي رحافيا الذي يُعَد أحد الأماكن القليلة متعددة الثقافات في القدس، وجدت كتاب «القدس: تاريخ مدينة عالمية» الذي تُرجِم أخيرًا إلى الإنجليزية من الأصل الفرنسي الصادر عام 2016. ألَّف الكتاب الأصلي مؤرخون فرنسيون على رأسهم فينسنت لومير. والصورة التي رسمها الكتاب لمدينة القدس مغايرة لتلك التي يُقدِّمها نظام التعليم ووسائل الإعلام المحلية في إسرائيل.