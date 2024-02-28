"بسبب الترخيص".. تونس تلغي اجتماعا ليبيا لبحث تغيير حكومة الدبيبة

ألغت وزارة الداخلية التونسية اجتماعا كان معدا له اليوم الأربعاء بين أعضاء من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى لبحث طريقة تغيير حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في طرابلس، وبحسب مصادر تونسية وليبية تحدثت لـ"إرم نيوز" فإن سبب الإلغاء هو عدم حصولهم على الترخيص.

وكان أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة سيعقدون اجتماعا اليوم الأربعاء والخميس لبحث طريقة تغيير حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في طرابلس.

ولفت مصدر تونسي مسؤول إلى أن "وزارة الداخلية هي الجهة التي قامت بإلغاء الاجتماع وإبلاغ المعنيين به بالقرار بعد عدم حصولهم على ترخيص رسمي".

بينما قال مصدر من المجلس الأعلى للدولة لـ"إرم نيوز" إن "الأمور كانت تسير بشكل جيد حيث تم إعداد البيان الختامي للاجتماع لكننا فوجئنا بقرار السلطات التونسية التي يبدو أنها تريد النأي بنفسها عن النزاع الحالي حول الحكومة في ليبيا".

وأضاف أن "من المفترض أن يتم تحديد موعد جديد للاجتماع لاحقا لبحث تشكيل حكومة جديدة".