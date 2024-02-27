تونس تحتضن اجتماعا يبحث تشكيل حكومة جديدة في ليبيا

وأضاف قزيط لـ "إرم نيوز" أن الاجتماع الذي سيبحث تشكيل حكومة لإجراء الانتخابات، يشهد مشاركة أكثر من 100 عضو من البرلمان والمجلس الأعلى.

ويأتي هذا التحرك بعد فشل عدة محاولات في كسر الجمود السياسي الذي تعيشه ليبيا منذ سنوات وكان آخرها مبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لجمع الفرقاء على طاولة خماسية.

من جانبه، قال عضو البرلمان خليفة الدغاري إن اللقاء سيحاول الدفع بالعملية السياسية المتوقفة، والخروج بتوافقات حول تشكيل حكومة موحدة، وكذلك محاولة التوافق لإجراء الانتخابات.

لكن الدغاري حذر في تصريح خاص لـ "إرم نيوز" من أن هذه الجهود "منقوصة" ما لم تحظَ برعاية دولية، وتوحيد المؤسسات المدنية والعسكرية كافة ووجود دستور دائم يؤسس للمرحلة الدائمة وقيام الدولة الموحدة والمستقرة.

وفشلت ليبيا في تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، ومنذ ذلك الحين تراوح العملية السياسية مكانها، فيما تشهد البلاد انقساما حكوميا حيث تتنافس حكومة في الشرق برئاسة أسامة حماد وأخرى في الغرب برئاسة عبد الحميد الدبيبة؛ ما يدفع بالآمال بحدوث انفراجة سياسية نحو التلاشي تدريجيا.