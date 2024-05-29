اتهام ضباط إسرائيليين بوسم فلسطيني بـ"نجمة داود" (صورة)

وقدم الشاب شكوى رسمية إلى إدارة شؤون الإعلام التابعة لوزارة العدل الإسرائيلية بعد عدة أيام من الاعتقال، الأمر الذي تصدر وسائل الإعلام بسبب طبيعته الوحشية الواضحة، حسب الصحيفة.

وقال الشاب لموقع "واي نت" بعد تقديم الشكوى: "وضع ضابط شرطة مسدسا كهربائيا على رأسي، شعرت بشيء ساخن على وجهي. هؤلاء ليسوا شرطة – هؤلاء مافيا".

ورد متحدث باسم الشرطة، في أغسطس الماضي، بالقول إن أفراد الشرطة استخدموا "قوة معقولة" لاعتقال المشتبه به، وإن الكدمة على الأرجح سببها "قطعة من ملابس أحد الضباط".

وأضاف المتحدث أنه تم تقييد المشتبه به في منزله بينما كانت الشرطة تجري تفتيشا مع مذكرة، حيث قالت إنها عثرت على كمية تجارية من المواد غير القانونية.

وأرفقت الشرطة صورة للأنماط المثلثة من الأربطة على حذاء شرطي، في إشارة إلى أن هذه الأربطة هي التي تسببت في الكدمة عندما تم ضغط الحذاء على وجه المشتبه به.

وأضاف المتحدث أنه تم تقييد المشتبه به في منزله، بينما كانت الشرطة تجري تفتيشا، عثرت خلاله على "كمية تجارية" من المواد المخدرة.

وقال قاضي محكمة الصلح في القدس أمير شاكيد خلال إحدى جلسات الاستماع لاعتقال علي إن الشرطة ليس لديها "تفسير معقول" لكيفية ظهور الكدمات.