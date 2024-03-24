حماس تعلق على "طلبها" حماية قادتها من الاغتيال
علّقت حماس الفلسطينية، اليوم السبت، على تقرير إسرائيلي حول طلب الحركة تعهد إسرائيل بعدم اغتيال قادتها مقابل نفيهم خارج قطاع غزة، بعد أن كشفت وسائل إعلام إسرائيلية تفاصيل المقترح، الذي قالت إن تل أبيب تدرسه.
وقال عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق في بيان، إن "الإعلام العبري سخيف وقائم على الأكاذيب والدعاية السوداء، وإن ما زعمته وسائل إعلام عبرية ، بأن إسرائيل تدرس طلب حماس عدم اغتيال قادتها حال نفيهم خارج غزة، دعاية تافهة ورخيصة وتستخف بعقول الناس".
وأضاف الرشق، الذي يتواجد خارج قطاع غزة رفقة غالبية قادة حماس البارزين إن "قادة حماس ثابتون في أرضهم مع شعبهم، يقاومون فإما نصر أو شهادة"، وفق ما جاء في البيان، الذي نشرته الحركة على موقع الرسمي.
وكشفت وسائل إعلام عبرية، عن طلب قدمته حركة حماس لإسرائيل يقضي بـ"عدم اغتيال كبار مسؤولي الحركة في حال نفيهم خارج غزة"، وذلك في إطار صفقة تتضمن إخلاء القطاع من السلاح وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "مكان"، إن "إسرائيل تعمل على دراسة الطلب في إطار الصفقة تتضمن انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع"، مبينة أن الولايات المتحدة تروج للاقتراح كجزء من المرحلة التالية من صفقة إطلاق سراح 40 رهينة، مقابل وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع.
ونقلت القناة العبرية، عن مسؤول رفيع قوله: "إسرائيل تنظر في عرض يتضمن الالتزام بعدم التعرض لكبار المسؤولين من حماس المنفيين من القطاع".