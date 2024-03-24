حماس تعلق على "طلبها" حماية قادتها من الاغتيال

علّقت حماس الفلسطينية، اليوم السبت، على تقرير إسرائيلي حول طلب الحركة تعهد إسرائيل بعدم اغتيال قادتها مقابل نفيهم خارج قطاع غزة، بعد أن كشفت وسائل إعلام إسرائيلية تفاصيل المقترح، الذي قالت إن تل أبيب تدرسه.

وقال عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق في بيان، إن "الإعلام العبري سخيف وقائم على الأكاذيب والدعاية السوداء، وإن ما زعمته وسائل إعلام عبرية ، بأن إسرائيل تدرس طلب حماس عدم اغتيال قادتها حال نفيهم خارج غزة، دعاية تافهة ورخيصة وتستخف بعقول الناس".