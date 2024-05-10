إسرائيل تتجه نحو فرض عقوبات جديدة على السلطة الفلسطينية

عمد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إلى تطبيق سياسات عدائية جديدة بحق السلطة الفلسطينية في رام الله، وسط تحذيرات أطلقتها مصادر إسرائيلية من تسبب تلك السياسات في تعميق الأزمة مع البيت الأبيض.

وأشارت قناة "الأخبار 12" العبرية، الجمعة، إلى أن الوزير الإسرائيلي الذي يقود كتلة "الصهيونية الدينية" يرفض تسليم السلطة الفلسطينية قرابة 170 مليون شيكل (45.6 مليون دولار أمريكي) من أموال المقاصة المستحقة من عائدات الضرائب.

وذكرت القناة، أن السياسات التي ينتهجها سموتريتش تنضم للأزمة بين واشنطن وتل أبيب، على خلفية عمليات رفح وتعطيل شحنات الذخائر الأمريكية للجيش الإسرائيلي.

وأموال الضرائب التي تسلمها إسرائيل للسلطة تخص العائدات الضريبية عن تشغيل العمال الفلسطينيين وحركة البضائع التي تدخل مناطق السلطة شهريًا، وتشكل 65% من موازنتها السنوية، وتتراوح بين 750 إلى 800 مليون شيكل، من بينها 120 مليون شيكل مخصصة لقطاع غزة.

وتستغل السلطة الفلسطينية، جزءا كبيرا من أموال المقاصة لدفع رواتب الموظفين والعمال الفلسطينيين، من بينهم قرابة 30 ألف موظف بأجهزة الأمن الفلسطينية.

وأوضحت القناة أن تعطيل تسليم أموال السلطة "سيغذي التوتر المتفاقم بين إسرائيل والولايات المتحدة"، وقالت إن هناك مخاوف أمريكية من انهيار السلطة الفلسطينية، وضغوطا على تل أبيب من أجل الحيلولة دون انهيارها.