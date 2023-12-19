رويترز: محادثات قطر وإسرائيل حول الرهائن إيجابية لكن لا اتفاق وشيكًا

قال مصدر إن الاجتماع بين رئيس وزراء قطر، ومديري جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) في وارسو، أمس الإثنين، لمناقشة الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس الفلسطينية كان إيجابيًا لكن لا توقعات بالتوصل إلى حل وشيك.

واجتمع المسؤولون في العاصمة البولندية لمناقشة اتفاق جديد محتمل لتأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين لدى "حماس" في غزة مقابل إطلاق سراح محتمل لمحتجزين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية وهدنة لأسباب إنسانية.