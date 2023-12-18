اشتية: السلطة الفلسطينية "ليست على مقاس أحد"
قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن "القيادة الفلسطينية ليست على مقاس أحد، فشرعيتها من شعبها، وصوت الشعب في صندوق الاقتراع".
وخلال جلسة لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، اليوم الإثنين، جدد اشتية التأكيد على "ضرورة أن يساعدنا العالم على وقف العدوان على أبناء شعبنا، وإنهاء الاحتلال، وألا يُدخلنا في متاهات تضييع الوقت، ولا في دوامات فارغة المحتوى"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية وفا.
وقال اشتية :"ما نريده الآن وقف الحرب، والعدوان والقتل، والاجتياحات في غزة والضفة، في غزة الوقت من دم، وفي غزة الوقت من جوع، وهدم ودمار، أوقفوا الحرب الآن، هذا الاحتلال يجب أن ينتهي، ومطلوب من العالم والأمم المتحدة وضع برنامج زمني ينهي الاحتلال، وعذابات شعبنا، والاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين".
وأشار إلى أن "هناك من يتحدث عن تجديد السلطة وتنشيطها أو تعزيزها، ونحن نريد تعزيز عمل السلطة، إن ذلك يجب أن يعني أن تستطيع العمل على أرضها، ووقف العدوان..".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن "السلطة المتجددة التي تريدها إسرائيل وحلفاؤها ليست سلطتنا"، وقال إن "إسرائيل تريد سلطة بمنهاج مدرسي متعايش مع الاحتلال، نحن منهاجنا الوطني يقول عن القدس عاصمتنا، ويتحدث عن حق العودة، وهو منسجم مع المعايير الدولية".
يأتي حديث اشتية بعد تصريحات وتسريبات لمسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل عن مستقبل قطاع غزة بعد الحرب.
ورغم رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، استلام السلطة الفلسطينية الحكم في غزة بعد انتهاء الحرب، تطالب الإدارة الأمريكية السلطة بتنشيط قواتها الأمنية للعب دور في القطاع، بجانب القيام بإصلاحات وضخ دماء جديدة في السلطة، بحسب ما جاء في تقرير لموقع إكسيوس.