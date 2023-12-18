اشتية: السلطة الفلسطينية "ليست على مقاس أحد"

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن "القيادة الفلسطينية ليست على مقاس أحد، فشرعيتها من شعبها، وصوت الشعب في صندوق الاقتراع".

وخلال جلسة لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، اليوم الإثنين، جدد اشتية التأكيد على "ضرورة أن يساعدنا العالم على وقف العدوان على أبناء شعبنا، وإنهاء الاحتلال، وألا يُدخلنا في متاهات تضييع الوقت، ولا في دوامات فارغة المحتوى"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية وفا.

وقال اشتية :"ما نريده الآن وقف الحرب، والعدوان والقتل، والاجتياحات في غزة والضفة، في غزة الوقت من دم، وفي غزة الوقت من جوع، وهدم ودمار، أوقفوا الحرب الآن، هذا الاحتلال يجب أن ينتهي، ومطلوب من العالم والأمم المتحدة وضع برنامج زمني ينهي الاحتلال، وعذابات شعبنا، والاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين".