واشنطن تبدأ محادثات مع السلطة الفلسطينية بشأن غزة ما بعد الحرب

قال موقع "إكسيوس" الأمريكي، إن إدارة الرئيس جو بايدن طرحت مقترحًا للسلطة الفلسطينية لإعادة أفراد قواتها الأمنية في غزة، بهدف إنشاء قوة أمن وشرطة محلية للمنطقة في مرحلة ما بعد الحرب.

وأضاف الموقع، أن "هذه المبادرة تحمل وزنًا كبيرًا كجزء من أجندة الإدارة الأمريكية الصريحة لإعادة هيكلة السلطة الفلسطينية وتنشيطها، لتمكينها من استئناف دورها في حكم قطاع غزة في الأشهر المقبلة".

وأشار إلى أن "الاجتماع الأخير بين مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان والرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله دار حول الكيفية التي يمكن بها للسلطة الفلسطينية أن تلعب دورًا في حكم غزة بعد الحرب".