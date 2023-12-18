واشنطن تبدأ محادثات مع السلطة الفلسطينية بشأن غزة ما بعد الحرب
قال موقع "إكسيوس" الأمريكي، إن إدارة الرئيس جو بايدن طرحت مقترحًا للسلطة الفلسطينية لإعادة أفراد قواتها الأمنية في غزة، بهدف إنشاء قوة أمن وشرطة محلية للمنطقة في مرحلة ما بعد الحرب.
وأضاف الموقع، أن "هذه المبادرة تحمل وزنًا كبيرًا كجزء من أجندة الإدارة الأمريكية الصريحة لإعادة هيكلة السلطة الفلسطينية وتنشيطها، لتمكينها من استئناف دورها في حكم قطاع غزة في الأشهر المقبلة".
وأشار إلى أن "الاجتماع الأخير بين مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان والرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله دار حول الكيفية التي يمكن بها للسلطة الفلسطينية أن تلعب دورًا في حكم غزة بعد الحرب".
وأكد جون كيربي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، أن المحادثات في رام الله ركزت على دور السلطة الفلسطينية المقترح في إدارة الشعب الفلسطيني في جميع المناطق، مشددا على أهمية تعزيز المصداقية والمساءلة في هذا السياق.
وخلف الأبواب المغلقة، يدعو المسؤولون الأمريكيون إلى إجراء إصلاحات شاملة داخل السلطة الفلسطينية، ويحثون زعيمها عباس، البالغ من العمر 87 عامًا، على تنصيب قيادة جديدة في المنظمة.
وفي الوقت نفسه، يواصل عباس، الذي يقضي حاليًا عامه الثامن عشر كرئيس للسلطة التي كانت مقررة في البداية لمدة أربع سنوات، بتأجيل الانتخابات الرئاسية، وفق التقرير.
وكشفت مصادر مطلعة على المباحثات، أن إدارة بايدن تضغط من أجل تعيين أفراد أصغر سنًا وذوي كفاءة عالية، ويحظون بالاحترام داخل الشعب الفلسطيني وعلى المستوى الدولي، لتولي مناصب صنع القرار داخل السلطة الفلسطينية.
كما تناولت المحادثات موضوع المشاركة المحتملة للسلطة الفلسطينية في القوة الأمنية لفترة ما بعد حماس في غزة، إذ أشاد المسؤولون الأمريكيون بفعالية قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، والتي نجحت في منع الهجمات ضد إسرائيل.
وكشف التقرير عن وجود اعتبارات حول إعادة تنشيط الأعضاء السابقين في قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية المقيمين في غزة، والذين كانوا في الخدمة الفعلية حتى سيطرة حماس على القطاع في يونيو/ حزيران 2007.
ويشير التواصل الأخير الذي قامت به السلطة الفلسطينية مع الأفراد الذين ما زالوا ضمن الفئة العمرية المؤهلة للخدمة في غزة إلى خطوات أولية نحو إعادة التنشيط هذه، وفقًا لمصدر وثيق الصلة بالقضية.
وقال "إكسيوس": "أما الحكومة الإسرائيلية، التي تعارض حاليًّا عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، فقد قامت بتحويل هذه القضية إلى نقطة محورية في الحملات السياسية المحلية، وخاصة وسط احتمالات متزايدة لإجراء انتخابات مبكرة".
وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إحجام السلطة الفلسطينية عن إدانة الأحداث الأخيرة، كعامل رئيسي لمعارضته عودة السلطة إلى غزة.
كما كرر موقفه بأن غزة ستبقى تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية بعد حماس، مشددا على ضرورة منع أي تهديد أو تحريض ضد إسرائيل.
وفي توضيح للفترة التي سبقت سيطرة حماس على قطاع غزة، كشف التقرير عن وجود 18 ألف عنصر من قوات الأمن الفلسطينية في خدمة فعّالة في غزة.
وعلى الرغم من التغيير في السيطرة، استمرت السلطة الفلسطينية في دعم هؤلاء الأفراد ماليًّا، حتى وإن لم يشاركوا بشكل فعّال في إدارة القطاع، بحسب الموقع.
وذكر: "كانت سياسات نتنياهو فعالة في إضعاف السلطة الفلسطينية وتعزيز الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ أسهم دعمه للمساعدات المالية من قطر إلى غزة اعتبارًا من عام 2018 بشكل كبير في تعزيز سيطرة حماس على القطاع".