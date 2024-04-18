لأول مرة.. الآلاف من طلبة الثانوية العامة في غزة يتخلفون عن الامتحانات

لأول مرة في التاريخ تتخلّف المحافظات الجنوبية بقطاع غزة عن عقد امتحانات الثانوية العامة بالتزامن مع عقدها في الضفة الغربية والقدس، بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع، حيث بلغ عدد الطلبة المتقدمين للحصول على شهادة الثانوية العامة (التوجيهي) من القطاع قرابة 39 ألف طالب وفقاً لمسؤول فلسطيني.

وتعتبر مرحلة الثانوية العامة أو ما يعرف بـ"التوجيهي" مرحلة مفصلية في حياة أي طالب وبناء عليها يتم تحديد مستقبله الجامعي ومن ثم الوظيفة ولذلك يهتم بها الأهالي والطلاب بشكل كبير جدًا ويتجهزون لها.

وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم صادق خضوري إنه "من المؤسف أن يتغيّب عشرات الآلاف من أبنائنا الطلبة في قطاع غزة من تقديم امتحانات الثانوية العامة المزمع عقدها مطلع يونيو/حزيران المقبل بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على الأهالي".

وأضاف خضوري في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "هذه تعتبر سابقة في تاريخ وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أن نتعرض إلى هذا الصلف الإسرائيلي من خلال حرمان مئات الآلاف من الطلبة من حقهم بالتعليم والدراسة، حيث لا يقتصر الأمر على طلبة الثانوية العامة فقط، بل يمتد إلى كافة مراحل الدراسة بدءًا من الروضة حتى الجامعة".