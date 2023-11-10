الجيش الإسرائيلي يقصف سوريا "ردّاً" على مُسيّرة إيلات

قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف منظمة في سوريا رداً على إطلاقها طائرة مسيرة أمس الخميس، أصابت مدرسة في مدينة إيلات في الجنوب.

ولم يذكر الجيش اسم المنظمة التي أطلقت الطائرة المسيرة باتجاه إيلات التي تبعد نحو 400 كيلومتر من أقرب نقطة في الأراضي السورية. وتعد إيلات البوابة التجارية الرئيسية لإسرائيل عبر البحر الأحمر.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي إنه يحمل الحكومة السورية المسؤولية الكاملة "عن أي نشاط إرهابي ينطلق من أراضيها". ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات جراء هجوم الطائرة المسيرة الذي تسبب في أضرار طفيفة.