الجيش الإسرائيلي يقصف سوريا "ردّاً" على مُسيّرة إيلات
قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف منظمة في سوريا رداً على إطلاقها طائرة مسيرة أمس الخميس، أصابت مدرسة في مدينة إيلات في الجنوب.
ولم يذكر الجيش اسم المنظمة التي أطلقت الطائرة المسيرة باتجاه إيلات التي تبعد نحو 400 كيلومتر من أقرب نقطة في الأراضي السورية. وتعد إيلات البوابة التجارية الرئيسية لإسرائيل عبر البحر الأحمر.
وقال بيان للجيش الإسرائيلي إنه يحمل الحكومة السورية المسؤولية الكاملة "عن أي نشاط إرهابي ينطلق من أراضيها". ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات جراء هجوم الطائرة المسيرة الذي تسبب في أضرار طفيفة.
ويضاف حادث الطائرة المسيرة إلى سلسلة من الهجمات الموجهة من المنطقة نحو إسرائيل منذ اندلاع القتال بينها وبين مقاتلي (حماس) في غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وشنت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل منذ ذلك الحين، لكنها إما أُسقطت أو فشلت في إصابة أهدافها.
وقال الحوثيون أمس الخميس، إنهم أطلقوا صواريخ باليستية على أهداف إسرائيلية مختلفة منها ما وصفه المتحدث العسكري باسم الجماعة بأنها أهداف عسكرية في إيلات.
وقال الجيش الإسرائيلي إن نظام الدفاع الجوي (آرو) اعترض صاروخا أطلق نحو أراض إسرائيلية بالقرب من البحر الأحمر، وإن نظام الدفاع الجوي باتريوت اعترض "هدفا مريبا" في صحراء النقب الجنوبية.
ولم يوجه الجيش الإسرائيلي اتهاما إلى أي جهة في إطلاق الصاروخ أو الهدف الذي اعترضه في النقب.
وعززت إسرائيل وجودها في البحر الأحمر لتوفير حماية أفضل لشواطئها الجنوبية، بينما تمتلك الولايات المتحدة أيضا قوة بحرية كبيرة في المنطقة.