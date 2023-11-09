الجيش الإسرائيلي: طائرة مسيرة مجهولة تضرب مبنى في إيلات

وشنت ميليشيا الحوثي، المتحالفة مع إيران في اليمن، خلال الأسابيع القليلة الماضية، هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، لكنها إما أُسقطت أو فشلت في إصابة أهدافها.

وفي حادث وقع يوم 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قالت إسرائيل إن الحوثيين يقفون وراء هجوم بطائرات مسيرة تسبب في انفجارات بمدينتين مصريتين على ساحل البحر الأحمر، موضحة أن هدفه كان ضرب إسرائيل.