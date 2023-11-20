غزة.. مقتل 48 صحافياً منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع

وقالت لجنة حماية الصحفيين، التي تضم قائمتها الصحفيين الذين قتلوا على جانبي الصراع رغم أن معظمهم كان في غزة، إنها تسعى للحصول على مصدرين على الأقل للتحقق من كل حالة وفاة.

وأضافت أن قائمتها للقتلى تشمل 43 فلسطينيا وأربعة إسرائيليين ولبنانيا واحدا.

وقال شريف منصور منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللجنة في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى رويترز "يقدم الصحفيون في أنحاء هذه المنطقة تضحيات كبيرة لتغطية هذا الصراع المفجع. ودفع الصحفيون في غزة، على وجه الخصوص، وما زالوا يدفعون ثمنا باهظا لم يسبق له مثيل ويواجهون تهديدات هائلة".

وقالت شقيقة جادالله وأقارب آخرون له لرويترز إنه قُتل اليوم وإن صهره الذي يعمل صيدلانيا أصيب بجروح بالغة.

وكان جادالله قد أبلغ شقيقته في وقت سابق اليوم بأنه يتجه خارج مدينة غزة صوب الجنوب.

وقالت شقيقته إنه قُتل في منطقة الزيتون بمدينة غزة، وأضافت أن من عثروا عليه ونقلوه إلى مركز طبي حيث أُعلنت وفاته قالوا إنه قُتل بقذيفة دبابة إسرائيلية.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من هذا التقرير أو تقرير مقتل الصحفيين الآخرين اللذين قتلا في مطلع الأسبوع.

ويعمل أربعة من أقارب جادالله لدى رويترز في غزة أو في الخارج. ومن بين الصحفيين المدرجين على قائمة القتلى التي أعدتها لجنة حماية الصحفيين مصور تلفزيون رويترز عصام عبدالله الذي قُتل في لبنان بالقرب من الحدود مع إسرائيل في 13 أكتوبر.