انزعاج مغاربي من إلغاء النيجر "تجريم تهريب المهاجرين"

أثار قرار المجلس العسكري الحاكم في النيجر إلغاء قانون يجرّم تهريب المهاجرين، انزعاجًا ومخاوف لدى الدول المغاربية المجاورة، وسط تحذيرات من تداعيات القرار على مسألة الهجرة، وتنامي ظاهرة الإتجار بالبشر دون عقاب المتورطين فيها.

وبعد أيام من الجدل الذي أثاره قرار النيجر داخل أوساط الاتحاد الأوروبي، دخلت الدول المغاربية على الخط، وأبدت انزعاجها من إلغاء قانون تجريم تهريب المهاجرين، الذي سبق أن تم إقراره في مايو/ أيار العام 2015، كجزء من اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لوقف تدفق المنفيين من غرب أفريقيا المتجهين إلى أوروبا عبر ليبيا أو الجزائر.

وتعد النيجر مركزًا للهجرة إلى أوروبا، في حين أصبح المغرب العربي نقطة عبور عبر البحر الأبيض المتوسط إلى السواحل الأوروبية.