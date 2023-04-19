العراق.. الكشف عن تفاصيل هروب سعد كمبش

كشفت القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل تتعلق بهروب رئيس ديوان الوقف السني السابق سعد كمبش، من المركز الأمني الذي كان محتجزا به.

وبحسب بيان صادر عن القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول، فإن كمبش، فر من مركز شرطة "كرادة مريم"، أمس الثلاثاء، بعد زيارة تلقاها من النائب أسماء حميد كمبش".

وأوضح البيان أنه "بعد زيارة النائب أسماء إلى مركز الشرطة وقت الإفطار ومغادرتها له، وعند الساعة 22:30، هرب المحكوم بمساعدة 3 أشخاص من خلف المركز، ليجد عجلتين كانتا بانتظاره لتأمين هروبه إلى جهة مجهولة".