العراق.. أنباء عن هروب رئيس "الوقف السني" الأسبق من السجن

تداولت وسائل إعلام عراقية أنباءً عن هروب رئيس ديوان الوقف السني الأسبق، سعد كمبش، الثلاثاء، من سجن "كرادة مريم" في المنطقة الخضراء في قلب العاصمة بغداد، وسط انتشار أمني مكثف وحالة من التوتر.

ونقلت الوسائل عن مصادر أمنية "لم تسمها"، قولها إن "كمبش تمكن من الفرار داخل سيارة مدنية، ، وإن وزير الداخلية يقود عملية البحث عن السجين الفار، حيث وجّه باحتجاز جميع الضباط الموجودين داخل المركز للتحقيق معهم".

ولم تُصدر أي جهة رسمية عراقية بياناً عن الموضوع حتى الآن.