العراق.. أنباء عن هروب رئيس "الوقف السني" الأسبق من السجن
تداولت وسائل إعلام عراقية أنباءً عن هروب رئيس ديوان الوقف السني الأسبق، سعد كمبش، الثلاثاء، من سجن "كرادة مريم" في المنطقة الخضراء في قلب العاصمة بغداد، وسط انتشار أمني مكثف وحالة من التوتر.
ونقلت الوسائل عن مصادر أمنية "لم تسمها"، قولها إن "كمبش تمكن من الفرار داخل سيارة مدنية، ، وإن وزير الداخلية يقود عملية البحث عن السجين الفار، حيث وجّه باحتجاز جميع الضباط الموجودين داخل المركز للتحقيق معهم".
ولم تُصدر أي جهة رسمية عراقية بياناً عن الموضوع حتى الآن.
وفي تاريخ 21/3/2023، اعتُقل رئيس ديوان الوقف السني الأسبق، سعد كمبش، من قبل قوة خاصة، في محافظة ديالى، قبل أن يحُاكم لاحقًا بالحبس المشدد لأربع سنوات.
وكانت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية قد أعلنت أن فريقًا نابعًا لها تمكن من تنفيذ أمر القبض الصادر بحق كمبش، المتهم "بارتكاب خروقات مالية والإضرار بالمال العام".
كما سبق للهيئة ذاتها أن أعلنت صدور أوامر قبض وتحرٍ ومنع سفر، بحق رئيس ديوان الوقف السني وعدد من المسؤولين فيه؛ استنادًا إلى أحكام المادتين "340 و331" من قانون العقوبات العراقي.
وفي مارس/آذار من العام 2022، قرر رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي إنهاء تكليف سعد حميد كمبش من مهام تسيير شؤون ديوان الوقف السني وإعادته إلى عمله السابق كوكيل لرئيس الديوان.
يذكر أن رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي كان قد كلف "كمبش" بتسيير شؤون الوقف السني، في فبراير/ شباط 2020، إثر إقالة رئيس الديوان السابق عبد اللطيف الهميم على خلفية شبهات بتورطه بملفات فساد أيضًا.